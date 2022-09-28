***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 17:10
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Katılım
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdulkadir DOKUMACI 01.02.2019 15 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış SUBASAR 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı 1999-2011 / Global Menkul Değerler A.Ş. Nişantaşı İrtibat Bürosu Müdürü 2011-2015 / Global Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube Müdürü 2015-2017 / Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür 2017 - Devam 23 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Lisansı
Nilgün NACAR 03.09.2018 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. yönetici1994 - 2015 / Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - Devam 28 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212 244 55 66 0216 759 62 65 globalmdp@global.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065727
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
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|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0127
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1389
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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18,1899
En Düşük
17,8996
18:05986,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,98
|Açılış
|: 986,55
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|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4779
|18,5054
|% -0,07
|
|Euro
|18,1075
|18,1587
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,4051
|20,5074
|% 1,58
|
|Frank
|18,7934
|18,9066
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9054
|4,9300
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-1,05
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.631
|6.722
|-59,00
|
|Yarım
|3.226
|3.286
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.644
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,08
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|0,34
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