***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdulkadir DOKUMACI 01.02.2019 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış Subasar 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı(1999-2011) Global Menkul Değerler A.Ş. Nişantaşı İrtibat Bürosu Müdürü (2011-2015) Global Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube Müdürü (2015-2017) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür(2017-) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi(2017-) 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar LisansıNilgün NACAR 03.09.2018 2015 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBarbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212 244 55 66 0216 759 62 65 globalmdp@global.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065729BIST