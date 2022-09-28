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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.09.2022 17:11
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdulkadir DOKUMACI 01.02.2019 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Subasar 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı(1999-2011) Global Menkul Değerler A.Ş. Nişantaşı İrtibat Bürosu Müdürü (2011-2015) Global Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube Müdürü (2015-2017) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür(2017-) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi(2017-) 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı
Nilgün NACAR 03.09.2018 2015 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212 244 55 66 0216 759 62 65 globalmdp@global.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065730


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ENSRI 20,48 149.544.656 % 9,99  
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Riyal 4,9059 4,9305 % 0,18  
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Altın Ons 1.657 1.658 -2,45  
Altın Gr. 986 986 -1,55  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.622 6.713 -68,00  
Yarım 3.222 3.282 -33,00  
Çeyrek 1.616 1.641 -16,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,70 -0,21  
Gümüş Gr. 11,11 11,12 -0,12  
B. Petrol 87,39 87,39 -0,66  
Seans Raporu 18:05
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