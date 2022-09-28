***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 17:12
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdulkadir DOKUMACI 01.02.2019 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış SUBASAR 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı(1999-2011) Global Menkul Değerler A.Ş. Nişantaşı İrtibat Bürosu Müdürü (2011-2015) Global Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube Müdürü (2015-2017) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür(2017-) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi(2017-) 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Nilgün NACAR 03.09.2018 2015 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212.244.55.66 0216 759 62 65 globalmdp@global.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065736
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
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|Önceki Kapanış
|: 3.198
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3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0166
|Açılış
|: 18,5200
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|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1725
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,0200
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|Önceki Kapanış
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18,1899
En Düşük
17,8996
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 986,84
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|Önceki Kapanış
|: 987,53
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990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4810
|18,5015
|% -0,09
|
|Euro
|18,1210
|18,1725
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,3987
|20,5010
|% 1,55
|
|Frank
|18,7907
|18,9039
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9057
|4,9303
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-0,46
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.624
|6.715
|-66,00
|
|Yarım
|3.223
|3.283
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.642
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,35
|88,35
|0,30
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