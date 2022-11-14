***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.11.2022 13:14
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Subasar 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetici / Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 23 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Nilgün Nacar 03.09.2018 2015 - devam Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 28 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Hasan BAYHAN 01.11.2022 2010-2015 Global Menkel Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-…BA Capital Management LLC Kurucu 13 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar, Konut Değerleme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079758
BIST
13:204.554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 98,10
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
13:2018,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0666
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
13:2019,1714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0488
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
13:201.051,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.050,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler13:18
|KONTR
|178,20
|631.682.250
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|41.282.424
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|138.887.158
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|35.324.915
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.359.595
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|531.789.130
|% -9,93
|
|ORMA
|58,40
|41.580
|% -7,30
|
|COSMO
|90,35
|2.412.463
|% -5,89
|
|FENER
|66,55
|277.887.490
|% -5,74
|
|HLGYO
|4,33
|193.161.270
|% -4,84
|
|THYAO
|110,00
|5.090.224.498
|% -1,35
|
|EREGL
|37,64
|2.295.840.432
|% 3,12
|
|ASELS
|40,32
|2.142.039.392
|% 3,76
|
|ODAS
|11,59
|1.914.114.811
|% 7,22
|
|AKFGY
|4,57
|1.211.486.703
|% 0,88
|
|AKFGY
|4,57
|1.211.486.703
|% 0,88
|
|SKBNK
|2,29
|403.642.676
|% 6,02
|
|ODAS
|11,59
|1.914.114.811
|% 7,22
|
|EKGYO
|5,43
|879.032.855
|% 2,45
|
|SNGYO
|3,81
|531.789.130
|% -9,93
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6095
|% 0,35
|
|Euro
|19,1300
|19,1400
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,8277
|21,9371
|% -0,33
|
|Frank
|19,5599
|19,6778
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,36
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-11,29
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.986
|7.091
|-12,00
|
|Tam
|6.952
|7.066
|48,00
|
|Yarım
|3.376
|3.455
|24,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.727
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,43
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|-0,60
|