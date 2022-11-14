***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.11.2022 13:14
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış SUBASAR 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetici-Global MD Portföy Yönetimi Genel Müdür/Portföy Yöneticisi 23 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Nilgün NACAR 03.09.2018 2015 - devam Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 28 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Hasan BAYHAN 01.11.2022 2010-2015 Global Menkel Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-…BA Capital Management LLC Kurucu 13 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar, Konut Değerleme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079759
BIST
13:214.555
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 99,13
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
13:2118,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0651
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
13:2119,1725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0477
|Açılış
|: 19,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
13:211.051,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.051,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KONTR
|178,20
|633.124.245
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|139.549.405
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.397.369
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|35.325.449
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|41.297.569
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|581.579.283
|% -9,93
|
|ORMA
|58,40
|708.742
|% -7,30
|
|COSMO
|90,35
|2.412.463
|% -5,89
|
|FENER
|66,65
|279.836.309
|% -5,59
|
|HLGYO
|4,33
|195.968.338
|% -4,84
|
|THYAO
|109,90
|5.170.651.332
|% -1,43
|
|EREGL
|37,64
|2.312.397.872
|% 3,12
|
|ASELS
|40,20
|2.199.810.899
|% 3,45
|
|ODAS
|11,58
|1.922.206.985
|% 7,12
|
|AKFGY
|4,58
|1.217.578.312
|% 1,10
|
|AKFGY
|4,58
|1.217.578.312
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,29
|404.233.155
|% 6,02
|
|EKGYO
|5,43
|949.483.735
|% 2,45
|
|ODAS
|11,58
|1.922.206.985
|% 7,12
|
|SNGYO
|3,81
|581.579.283
|% -9,93
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6055
|18,6100
|% 0,35
|
|Euro
|19,1584
|19,1725
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,8519
|21,9615
|% -0,22
|
|Frank
|19,5717
|19,6896
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,36
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-11,13
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-9,00
|
|Tam
|6.959
|7.073
|55,00
|
|Yarım
|3.379
|3.458
|27,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.728
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|95,54
|95,54
|-0,45
|