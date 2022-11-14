***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.11.2022 13:15
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Subasar 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetici / Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 23 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Nigün Nacar 03.09.2018 2015 - devam Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 28 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Hasan BAYHAN 01.11.2022 2010-2015 Global Menkel Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-…BA Capital Management LLC Kurucu 13 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Konut Değerleme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079760
BIST
13:204.554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 98,10
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
13:2018,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0666
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
13:2019,1714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0488
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
13:201.050,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.050,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler13:20
|SKTAS
|4,18
|58.072.870
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|632.518.543
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|139.432.786
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|35.325.449
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|41.282.429
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|570.157.444
|% -9,93
|
|ORMA
|58,40
|708.742
|% -7,30
|
|COSMO
|90,35
|2.412.463
|% -5,89
|
|FENER
|66,55
|278.704.360
|% -5,74
|
|HLGYO
|4,33
|195.054.619
|% -4,84
|
|THYAO
|109,80
|5.148.246.897
|% -1,52
|
|EREGL
|37,64
|2.306.310.078
|% 3,12
|
|ASELS
|40,22
|2.179.521.609
|% 3,50
|
|ODAS
|11,60
|1.919.746.850
|% 7,31
|
|AKFGY
|4,56
|1.216.548.286
|% 0,66
|
|AKFGY
|4,56
|1.216.548.286
|% 0,66
|
|SKBNK
|2,29
|403.868.811
|% 6,02
|
|EKGYO
|5,43
|947.919.522
|% 2,45
|
|ODAS
|11,60
|1.919.746.850
|% 7,31
|
|SNGYO
|3,81
|570.157.444
|% -9,93
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6022
|18,6115
|% 0,36
|
|Euro
|19,1619
|19,1714
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,8366
|21,9461
|% -0,29
|
|Frank
|19,5578
|19,6756
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,37
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-11,57
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-16,00
|
|Tam
|6.954
|7.068
|50,00
|
|Yarım
|3.377
|3.456
|25,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.727
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|-0,96
|