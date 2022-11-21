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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.11.2022 14:14
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Subasar 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetici / Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Nilgün Nacar 03.09.2018 2015 - devam Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Hasan BAYHAN 01.11.2022 2010-2015 Global Menkul Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-Halen BA Capital Management LLC Kurucu 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar, Konut Değerleme Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081377


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 227,80 257.070.069 % 10,00  
ARDYZ 9,35 246.691.307 % 10,00  
IMASM 154,00 34.027.424 % 10,00  
MRSHL 342,10 26.312.411 % 10,00  
SEYKM 9,57 29.230.223 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6223 18,6239 % 0,08  
Euro 19,0470 19,0639 % -0,89  
Sterlin 21,8844 21,9941 % -0,74  
Frank 19,3407 19,4572 % -0,47  
Riyal 4,9404 4,9651 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.737 -12,31  
Altın Gr. 1.038 1.038 -8,33  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.951 7.049 -82,00  
Yarım 3.381 3.446 -40,00  
Çeyrek 1.685 1.723 -20,00  
Gümüş.Ons 20,81 20,83 -0,09  
Gümüş Gr. 12,38 12,40 -0,12  
B. Petrol 83,14 83,14 -4,48  
Seans Raporu 18:05
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