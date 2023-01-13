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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.01.2023 15:35
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.globalmdportfoy.com.tr

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212 244 55 66 0216 759 62 65 globalmdp@global.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102038


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BIST En Aktif Hisseler15:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MANAS 11,37 95.722.046 % 10,02  
ONCSM 37,40 6.028.431 % 10,00  
KNFRT 15,07 22.069.373 % 10,00  
VKING 29,70 1.313.588 % 10,00  
AKENR 4,63 40.385.598 % 9,98  
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15:51 Alış Satış %  
Dolar 18,7863 18,7882 % 0,02  
Euro 20,3089 20,3202 % -0,35  
Sterlin 22,8134 22,9278 % -0,25  
Frank 20,1242 20,2454 % -0,16  
Riyal 4,9876 5,0126 % 0,05  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.145 1.146 -0,54  
Cumhuriyet 7.769 7.886 60,00  
Tam 7.797 7.871 61,00  
Yarım 3.799 3.852 30,00  
Çeyrek 1.905 1.926 15,00  
Gümüş Gr. 14,25 14,27 -0,10  
Seans Raporu 15:51
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