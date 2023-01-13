***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2023 15:35
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.globalmdportfoy.com.tr
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212 244 55 66 0216 759 62 65 globalmdp@global.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102038
BIST
15:514.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -32,12
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:5118,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:5120,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0676
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:511.145,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.145,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MANAS
|11,37
|95.722.046
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.028.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.385.598
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,75
|155.437.823
|% -6,78
|
|EKGYO
|7,98
|3.256.749.987
|% -6,23
|
|ALFAS
|234,50
|253.815.793
|% -6,20
|
|THYAO
|134,60
|6.127.546.437
|% -0,88
|
|ASELS
|54,65
|4.445.372.941
|% -2,24
|
|EREGL
|39,88
|4.246.996.307
|% 0,76
|
|KRDMD
|18,54
|4.032.711.451
|% -1,90
|
|EKGYO
|7,98
|3.256.749.987
|% -6,23
|
|EKGYO
|7,98
|3.256.749.987
|% -6,23
|
|KRDMD
|18,54
|4.032.711.451
|% -1,90
|
|YKBNK
|9,10
|1.962.050.881
|% 0,66
|
|SKBNK
|2,62
|469.218.929
|% -0,76
|
|PETKM
|17,68
|2.386.046.637
|% 1,49
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7863
|18,7882
|% 0,02
|
|Euro
|20,3089
|20,3202
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,8134
|22,9278
|% -0,25
|
|Frank
|20,1242
|20,2454
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,05
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.146
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.769
|7.886
|60,00
|
|Tam
|7.797
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.799
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.926
|15,00
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,10
|