***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2023 15:35
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Barış SUBASAR Genel Müdür 0212.244.55.66 bariss@global.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102039
BIST
15:514.938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -33,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:5118,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:5120,3215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0710
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:511.145,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.145,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MANAS
|11,37
|95.897.667
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.047.543
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.508.144
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,96
|3.288.350.971
|% -6,46
|
|KLGYO
|2,76
|160.681.254
|% -6,44
|
|CEOEM
|17,24
|14.609.112
|% -6,30
|
|THYAO
|133,90
|6.293.995.065
|% -1,40
|
|ASELS
|54,45
|4.502.255.632
|% -2,59
|
|EREGL
|39,74
|4.304.931.031
|% 0,40
|
|KRDMD
|18,47
|4.109.587.077
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,96
|3.288.350.971
|% -6,46
|
|EKGYO
|7,96
|3.288.350.971
|% -6,46
|
|KRDMD
|18,47
|4.109.587.077
|% -2,28
|
|YKBNK
|9,04
|2.016.451.050
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,62
|475.781.990
|% -0,76
|
|PETKM
|17,60
|2.434.529.770
|% 1,03
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7818
|18,7961
|% 0,07
|
|Euro
|20,3115
|20,3215
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,8099
|22,9242
|% -0,26
|
|Frank
|20,1300
|20,2513
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,06
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|88,00
|
|Tam
|7.809
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.805
|3.851
|29,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|0,35
|