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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.05.2023 11:22
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.(Kurucu) ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Üyesi Kurumlar 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.globalmdportfoy.com.tr/ Portföye türev araç dahil edilmeyecektir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 100 05/08/2019 - 138




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152997


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 44,46 14.926.621 % 10,00  
TATGD 26,54 41.957.251 % 9,94  
ULUSE 112,80 12.018.975 % 9,94  
CANTE 21,28 191.481.062 % 9,92  
DOGUB 22,90 23.605.038 % 8,84  
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12:25 Alış Satış %  
Dolar 19,8484 19,8527 % 0,14  
Euro 21,4262 21,4550 % 0,01  
Sterlin 24,5209 24,6438 % -0,19  
Frank 21,9608 22,0931 % -0,09  
Riyal 5,2771 5,3036 % 0,19  
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12:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 -11,76  
Altın Gr. 1.252 1.252 -4,14  
Cumhuriyet 9.128 9.266 -19,00  
Tam 9.081 9.317 -11,87  
Yarım 4.493 4.646 -16,00  
Çeyrek 2.240 2.302 -8,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 -0,40  
Gümüş Gr. 14,84 14,85 -0,21  
B. Petrol 75,73 75,73 -0,26  
Seans Raporu 12:25
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