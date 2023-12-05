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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.12.2023 11:27
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış SUBASAR 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetici-Global MD Portföy Yönetimi Genel Müdür/Portföy Yöneticisi 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Nilgün NACAR 03.09.2018 2015 - devam Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 1994 - 2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar
Hasan BAYHAN 01.11.2022 2010-2015 Global Menkul Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-Halen BA Capital Management LLC Kurucu 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar, Konut Değerleme Lisansı
Yusuf NACAR 05.12.2023 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 2023 - Devam 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222247


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EKOS 36,30 109.165.426 % 10,00  
YONGA 61,60 1.259.104 % 10,00  
SELGD 19,92 22.488.899 % 9,99  
BINHO 347,25 629.875.764 % 9,98  
MARKA 34,46 1.485.812 % 9,96  
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Sterlin 36,3588 36,5411 % -0,16  
Frank 32,9345 33,1329 % -0,14  
Riyal 7,6804 7,7190 % -0,06  
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11:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,48 24,51 % 0,66  
Platin 913,11 915,65 % 0,66  
Paladyum 974,57 978,19 % 0,66  
Brent Pet. 78,75 78,75 % 0,66  
Altın Ons 2.033,84 2.034,08 % 0,66  
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