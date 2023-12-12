***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 12.12.2023ISIN Kodu TRYGMDP00142Değerleme Kuruluşları Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Tasfiye Dönemi dahil ilk katılma payı satışı tarihinde başlar ve Tasfiye Dönemi dahil toplam 5 (Beş) yıldır.Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına, girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKURUCU VE GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 Günlük 2 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdulkadir Dokumacı 01.02.2019 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış SUBASAR 10.10.2022 2017 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür&Yönetim Kurulu Üyesi 1999 - 2017 Global Menkul Değerler A.Ş., Yönetici -Muhsin Göktuğ DEMİRAY 10.10.2022 -Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2011) -Deniz Faktöring A.Ş. Yönetim KuruluÜyesi (2005 – 2011) -Pupa Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (2009 – 2011) -Global Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2012 - Devam) -Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2015 - 2016) -Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2016 - Devam) 10 -Murat Nadir Tansel SARAÇ 10.10.2022 - Flap Kongre A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2018) - Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2013) - Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Proje Liderliği (2012-2016) - Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Proje Liderliği (2013-2016) - Türk Elektronik Para A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İş geliştirme ve yeni faaliyet alanları açma misyonlarının yönetimi (2016- ) SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış SUBASAR 06.04.2017 2017 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür&Yönetim Kurulu Üyesi 1999 - 2017 Global Menkul Değerler A.Ş., Yönetici 24 SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar LisansıNilgün NACAR 03.09.2018 1994-2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici - 2015- Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici 29 SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar LisansıHasan BAYHAN 01.11.2022 2010-2015 Global Menkul Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-Halen BA Capital Management LLC Kurucu 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı, Konut Değerleme LisansıYusuf NACAR 05.12.2023 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 2023 - Devam 25 SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBarbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0212 244 55 66 0216 759 62 65 globalmdp@global.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaBarış Subasar Genel Müdür / Portföy Yöneticisi 0212 244 55 66 bariss@global.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224964BIST