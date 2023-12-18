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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.12.2023 15:47
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış SUBASAR 10.10.2022 2017 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür&Yönetim Kurulu Üyesi 1999 - 2017 Global Menkul Değerler A.Ş., Yönetici - SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar Lisansı
Muhsin Göktuğ DEMİRAY 10.10.2022 -Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2011) -Deniz Faktöring A.Ş. Yönetim KuruluÜyesi (2005 ? 2011) -Pupa Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (2009 ? 2011) -Global Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2012 - Devam) -Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2015 - 2016) -Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2016 - Devam) 10 -
Murat Nadir Tansel SARAÇ 10.10.2022 - Flap Kongre A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2018) - Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2013) - Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Proje Liderliği (2012-2016) - Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Proje Liderliği (2013-2016) - Türk Elektronik Para A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İş geliştirme ve yeni faaliyet alanları açma misyonlarının yönetimi (2016- ) - -
Hasan BAYHAN 18.12.2023 2010-2015 Global Menkul Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-Halen BA Capital Management LLC Kurucu 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı, Konut Değerleme Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226523


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