***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFaize dayalı olmayan para ve Sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gelir oluşturmak 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251124BIST