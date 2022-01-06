***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
06.01.2022 11:41
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.' nin Kurucu ve Yöneticisi olduğu " Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Turk Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu " nun iki yıl içinde sağlaması gereken asgari kaynak tutarına ulaşamamış olması nedeniyle ilgili Fon'un tasfiyesi için gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış ve 01/10/2021 tarihli E-12233903-320.02.11327 sayılı yazısıyla Kurul tarafından kabul edilmiştir. Fon İçtüzük belgesinin Ticaret Sicilinden terkin işlemleri yapılmış ve 18/11/2021 tarihli 10454 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kurucu resmi internet sitesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989279
BIST
12:072.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
12:0713,6463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0218
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
12:0715,4596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
12:07786,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -8,16
|Açılış
|: 786,70
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler12:05
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.072.037
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,69
|1.532.354
|% 6,96
|
|KIMMR
|3,46
|79.061.996
|% 6,79
|
|ELITE
|22,04
|45.108.567
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,34
|50.578.911
|% -6,14
|
|MARKA
|4,01
|1.857.973
|% -5,65
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|SEYKM
|10,38
|23.440.161
|% -3,80
|
|THYAO
|24,88
|1.377.253.489
|% 4,10
|
|EREGL
|30,68
|1.103.895.379
|% -0,58
|
|SISE
|14,61
|840.295.000
|% 1,39
|
|GARAN
|11,54
|757.878.901
|% 0,79
|
|KRDMD
|10,29
|718.053.329
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,49
|277.688.010
|% -0,57
|
|PETKM
|9,12
|695.167.851
|% 3,17
|
|EKGYO
|2,29
|165.354.148
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,29
|718.053.329
|% -0,10
|
|GARAN
|11,54
|757.878.901
|% 0,79
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6152
|13,6463
|% -0,16
|
|Euro
|15,4053
|15,4596
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,2947
|18,3864
|% -0,84
|
|Frank
|14,7233
|14,8120
|% -0,65
|
|Riyal
|3,6108
|3,6289
|% -0,39
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-14,98
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|5.228
|5.307
|-33,00
|
|Tam
|5.201
|5.336
|-34,61
|
|Yarım
|2.514
|2.581
|-16,74
|
|Çeyrek
|1.261
|1.291
|-8,37
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,71
|-0,29
|
|B. Petrol
|80,66
|80,66
|-0,14
|