***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş.' nin Kurucu ve Yöneticisi olduğu " Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Turk Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu " nun iki yıl içinde sağlaması gereken asgari kaynak tutarına ulaşamamış olması nedeniyle ilgili Fon'un tasfiyesi için gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış ve 01/10/2021 tarihli E-12233903-320.02.11327 sayılı yazısıyla Kurul tarafından kabul edilmiştir. Fon İçtüzük belgesinin Ticaret Sicilinden terkin işlemleri yapılmış ve 18/11/2021 tarihli 10454 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kurucu resmi internet sitesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989279BIST