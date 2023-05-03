***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
03.05.2023 19:19
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2023 tarih E-12233903-305.01.01-34267 sayılı yazısı uyarınca
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz, Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun, Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesi ve Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu unvanının Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu olarak değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146541
BIST
17:584.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -20,27
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:5819,4776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:5821,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1319
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5630
En Düşük
21,3838
17:581.267,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.267,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.269,08
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|77,00
|10.529.473
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|60.643.919
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|26.490.187
|% 9,95
|
|IHAAS
|169,50
|26.206.939
|% 9,71
|
|ICBCT
|6,92
|75.198.974
|% 8,12
|
|CRDFA
|3,42
|25.732.693
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|1.168.750.666
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|88.824.171
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|69.304.940
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|47.571.476
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|THYAO
|129,20
|4.895.219.998
|% 2,30
|
|EREGL
|31,30
|2.646.538.104
|% -2,92
|
|TUPRS
|69,00
|2.518.874.667
|% 5,59
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,53
|884.355.934
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|YKBNK
|9,40
|1.097.353.203
|% 0,53
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|ISCTR
|10,60
|1.043.605.990
|% -1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4730
|19,4776
|% 0,08
|
|Euro
|21,5305
|21,5405
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,3713
|24,4935
|% 0,74
|
|Frank
|21,8772
|22,0090
|% 0,83
|
|Riyal
|5,1768
|5,2027
|% 0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|7,31
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|5,38
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.477
|4.579
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.297
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,02
|
|B. Petrol
|72,42
|72,42
|-2,90
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59AZTEK
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 748 adet işlem
-
17:58AGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 509 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -9.03 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 265, 382 adet işlem
-
17:56BSOKE
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 201 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 43, 654.00 milyon TL de