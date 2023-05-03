***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2023 tarih E-12233903-305.01.01-34267 sayılı yazısı uyarıncaKurucusu ve yöneticisi olduğumuz, Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun, Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesi ve Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu unvanının Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu olarak değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146541BIST