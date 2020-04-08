***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 10:35
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,849991
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,849991
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
6158,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,021428
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 55,32
- Kurucu (%)
% 35,96
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 19,36
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,33
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,98
d) Diğer Giderler (%)
% 36,37
Açıklamalar
ECA Fonu 2020/1.Dönem Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836342
BIST
11:1092.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 357,36
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
11:106,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7933
En Düşük
6,7523
11:107,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:10360,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,50
|Açılış
|: 360,09
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.002.109
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|39.394.402
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|11.920.396
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|EGCYO
|0,31
|10.356
|% -6,06
|
|THYAO
|9,58
|269.404.138
|% 0,52
|
|ASELS
|24,58
|261.041.619
|% 0,74
|
|PGSUS
|41,36
|247.182.981
|% 2,68
|
|GARAN
|7,84
|173.397.361
|% 0,38
|
|SASA
|8,92
|151.136.576
|% -0,22
|
|IHLGM
|1,03
|40.229.920
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,35
|89.344.486
|% 0,43
|
|TSPOR
|3,45
|120.976.469
|% 2,37
|
|TRGYO
|2,35
|71.761.906
|% 3,52
|
|THYAO
|9,58
|269.404.138
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3306
|8,3723
|% 0,12
|
|Frank
|6,9527
|6,9946
|% 0,07
|
|Riyal
|1,7991
|1,8082
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,88
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,34
|32,34
|0,47
|
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11:24XU030
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