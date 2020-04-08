***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 10:36
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,844055
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,844055
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
43617,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 52,628759
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,49
- Kurucu (%)
% 52,32
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 28,17
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,05
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,97
d) Diğer Giderler (%)
% 6,49
Açıklamalar
EC2 Fonu 2020/1.Dönem Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836343
BIST
10:5692.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 492,83
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
10:566,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7907
En Düşük
6,7523
10:567,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
10:56359,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,39
|Açılış
|: 359,98
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|994.293
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|33,40
|11.855.934
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|DOCO
|314,50
|35.107.782
|% 9,32
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|EGCYO
|0,31
|10.356
|% -6,06
|
|THYAO
|9,61
|252.396.775
|% 0,84
|
|ASELS
|24,66
|249.772.651
|% 1,07
|
|PGSUS
|41,80
|205.810.460
|% 3,77
|
|GARAN
|7,84
|159.681.457
|% 0,38
|
|SASA
|8,98
|139.880.199
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,04
|35.455.693
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,48
|116.261.212
|% 3,26
|
|GSRAY
|2,38
|77.612.492
|% 1,71
|
|TRGYO
|2,35
|67.597.453
|% 3,52
|
|THYAO
|9,61
|252.396.775
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3233
|8,3650
|% 0,04
|
|Frank
|6,9514
|6,9932
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7992
|1,8083
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|2,87
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,35
|32,35
|0,48
|