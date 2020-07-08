***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 12:54
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,589097
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,589097
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
22338,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,790626
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 62,15
- Kurucu (%)
% 40,4
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 21,75
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,41
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,61
d) Diğer Giderler (%)
% 30,83
Açıklamalar
ECT Fonu 2020/2.Dönem Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856703
BIST
14:08119.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 410,80
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:086,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:087,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:08398,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,03
|Açılış
|: 398,00
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.117.744
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.141.213
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.203.521
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.124.375
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|8.519.817
|% -9,92
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|77.041.064
|% -5,95
|
|SONME
|8,72
|17.316.560
|% -5,73
|
|OZGYO
|2,57
|58.970.475
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,31
|1.853.926.189
|% 3,12
|
|SISE
|6,50
|1.196.251.891
|% 0,15
|
|GARAN
|8,22
|858.728.455
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|849.428.777
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,38
|745.159.461
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,31
|1.853.926.189
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,92
|378.737.188
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|849.428.777
|% -0,68
|
|SISE
|6,50
|1.196.251.891
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,38
|745.159.461
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5794
|8,6224
|% 0,01
|
|Frank
|7,2635
|7,3073
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,05
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,40
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,80
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,20
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,02
|
Seans Raporu
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14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 210, 8 artarak (% 0.16 ) 135, 969
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14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, ISATR
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14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, SISE, GARAN
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14:22XU100
Endeks 119, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 17, 381.00 milyon TL de
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14:22ZOREN
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 855, 777 adet işlem