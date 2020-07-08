***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 12:54
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,28
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,28
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,793563
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,793563
Varsa İade Tutarı (TL)
68102,66
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
68102,66
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
31734,8
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
350964,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,721832
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 68,83
- Kurucu (%)
% 44,74
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 24,09
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 21,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,25
d) Diğer Giderler (%)
% 5,52
Açıklamalar
ECB Fonu 2020/2.Dönem Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856704
BIST
14:08119.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 410,80
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:086,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:087,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:08398,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,03
|Açılış
|: 398,00
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.141.213
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.456
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.202.406
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.120.010
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|8.493.113
|% -9,92
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|77.008.302
|% -5,95
|
|SONME
|8,76
|17.238.925
|% -5,30
|
|MARTI
|1,43
|22.387.572
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,29
|1.842.564.682
|% 2,23
|
|SISE
|6,49
|1.194.611.015
|% 0,00
|
|GARAN
|8,22
|858.328.152
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|848.967.533
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,39
|744.991.977
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,29
|1.842.564.682
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,92
|378.643.176
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|848.967.533
|% -0,68
|
|SISE
|6,49
|1.194.611.015
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,39
|744.991.977
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5795
|8,6225
|% 0,01
|
|Frank
|7,2643
|7,3081
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|6,96
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.597
|12,90
|
|Tam
|2.653
|2.665
|13,20
|
|Yarım
|1.289
|1.303
|6,50
|
|Çeyrek
|644
|653
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,00
|
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