***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 12:55
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,105216
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,105216
Varsa İade Tutarı (TL)
4891,24
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
4891,24
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
1108,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
430018,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,713211
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,67
- Kurucu (%)
% 55,69
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 29,98
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,41
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,59
d) Diğer Giderler (%)
% 4,33
Açıklamalar
ECV Fonu 2020/2.Dönem Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856705
BIST
14:08119.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 410,80
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:086,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:087,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:08398,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,03
|Açılış
|: 398,00
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.117.744
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.141.213
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.203.521
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.124.375
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|8.519.817
|% -9,92
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|77.041.064
|% -5,95
|
|SONME
|8,72
|17.316.560
|% -5,73
|
|OZGYO
|2,57
|58.970.475
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,31
|1.853.926.189
|% 3,12
|
|SISE
|6,50
|1.196.251.891
|% 0,15
|
|GARAN
|8,22
|858.728.455
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|849.428.777
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,38
|745.159.461
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,31
|1.853.926.189
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,92
|378.737.188
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|849.428.777
|% -0,68
|
|SISE
|6,50
|1.196.251.891
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,38
|745.159.461
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5794
|8,6224
|% 0,01
|
|Frank
|7,2635
|7,3073
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,05
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,40
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,80
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,20
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,02
|
Seans Raporu
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14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 210, 8 artarak (% 0.16 ) 135, 969
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14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, ISATR
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14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, SISE, GARAN
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14:22XU100
Endeks 119, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 17, 381.00 milyon TL de
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14:22ZOREN
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 855, 777 adet işlem