***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 15:34
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,384509
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,384509
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
33968,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,927035
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 62,6
- Kurucu (%)
% 40,69
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 21,91
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,38
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,64
d) Diğer Giderler (%)
% 30,38
Açıklamalar
ECT Fonu 2020/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879907
BIST
15:201.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:207,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:209,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0547
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:20483,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,69
|Açılış
|: 482,64
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:19
|UTPYA
|18,37
|9.812.904
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.877.120
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|632.730
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.303.836
|% -9,92
|
|PETKM
|4,52
|964.972.813
|% 2,73
|
|SISE
|6,74
|918.351.646
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|820.124.440
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,95
|688.092.062
|% 2,12
|
|TKNSA
|9,39
|568.440.758
|% -3,59
|
|PETKM
|4,52
|964.972.813
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,13
|228.584.294
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,28
|221.140.370
|% 2,40
|
|YGYO
|1,14
|185.288.880
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,70
|236.802.713
|% 1,19
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9210
|7,9263
|% 0,56
|
|Euro
|9,3220
|9,3338
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,2082
|10,2594
|% 0,52
|
|Frank
|8,5982
|8,6500
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1057
|2,1162
|% 0,48
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|10,19
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|34,05
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|16,47
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|0,74
|