***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 15:34
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,774173
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,774173
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
5999,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
623227,36
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 52,250259
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,35
- Kurucu (%)
% 52,23
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 28,12
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,7
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,19
d) Diğer Giderler (%)
% 10,76
Açıklamalar
ECV Fonu 2020/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879911
BIST
15:231.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:237,9227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0409
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:239,3267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:23483,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,88
|Açılış
|: 483,44
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,50
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:21
|PRZMA
|6,05
|18.887.417
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|9.812.904
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.105.667
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|632.730
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.318.357
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|969.377.786
|% 2,50
|
|SISE
|6,74
|919.001.851
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|821.620.398
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,90
|688.826.087
|% 2,06
|
|TKNSA
|9,37
|568.814.700
|% -3,80
|
|PETKM
|4,51
|969.377.786
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,14
|228.716.880
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,29
|222.597.901
|% 3,20
|
|YGYO
|1,14
|187.367.498
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,69
|239.225.712
|% 0,60
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9197
|7,9236
|% 0,53
|
|Euro
|9,3229
|9,3295
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,2026
|10,2538
|% 0,46
|
|Frank
|8,5973
|8,6491
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1053
|2,1159
|% 0,47
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,65
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|34,05
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|16,47
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|0,72
|