***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
19.04.2021 12:03
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,23
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
7085,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 56,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,66
- Kurucu (%)
% 56,98
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 30,68
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,6
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,02
d) Diğer Giderler (%)
% 6,72
Açıklamalar
GZN 2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929079
BIST
11:521.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,83
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.398
11:528,0570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
11:529,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0214
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,6991
En Düşük
9,6196
11:52462,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,14
|Açılış
|: 462,62
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler11:52
|FENER
|31,90
|21.812.550
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|127.541.268
|% 9,79
|
|ATLAS
|1,72
|9.229.366
|% 9,55
|
|PEKGY
|1,62
|101.660.636
|% -10,00
|
|BJKAS
|10,62
|17.221.233
|% -9,92
|
|TUREX
|14,21
|135.853.400
|% -9,20
|
|SAYAS
|24,04
|11.644.063
|% -8,24
|
|MTRKS
|43,24
|83.260.079
|% -8,08
|
|EREGL
|18,54
|586.895.133
|% 1,09
|
|PETKM
|6,59
|521.115.683
|% 4,11
|
|GARAN
|7,19
|442.674.198
|% -1,24
|
|QUAGR
|26,90
|400.795.936
|% -7,62
|
|SISE
|7,41
|251.021.188
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,87
|210.178.494
|% -1,06
|
|PETKM
|6,59
|521.115.683
|% 4,11
|
|GARAN
|7,19
|442.674.198
|% -1,24
|
|PEKGY
|1,62
|101.660.636
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,13
|106.400.542
|% -1,39
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0525
|8,0570
|% -0,01
|
|Euro
|9,6863
|9,6939
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,1396
|11,1955
|% 0,16
|
|Frank
|8,7613
|8,8141
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1395
|2,1502
|% -0,12
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|10,75
|
|Altın Gr.
|462
|463
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,04
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|0,17
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