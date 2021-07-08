***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 15:57
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,17
- Kurucu (%)
% 48,86
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 26,31
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,54
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,72
d) Diğer Giderler (%)
% 2,57
Açıklamalar
GZN Fonu 2021/2.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948731
BIST
15:491.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:498,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:4910,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0719
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:49507,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,73
|Açılış
|: 507,92
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:49
|TUREX
|11,57
|11.425.167
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.781.209
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|MAKTK
|2,97
|70.437.541
|% 8,39
|
|SNGYO
|4,23
|14.441.381
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.497.850
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.843.438
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|104.482.121
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|74.829.046
|% -9,57
|
|GARAN
|8,63
|535.583.159
|% -1,15
|
|THYAO
|13,66
|486.336.866
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,12
|435.597.081
|% -0,42
|
|PETKM
|5,34
|344.768.384
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,46
|268.195.544
|% 6,67
|
|YKBNK
|2,26
|220.977.201
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|179.628.551
|% -1,58
|
|PETKM
|5,34
|344.768.384
|% -0,37
|
|GARAN
|8,63
|535.583.159
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,12
|435.597.081
|% -0,42
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6893
|8,6925
|% 0,08
|
|Euro
|10,3025
|10,3224
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9312
|11,9911
|% -0,17
|
|Frank
|9,4537
|9,5107
|% 1,17
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% 0,05
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|26,56
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|12,85
|
|Çeyrek
|812
|830
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|