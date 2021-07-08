***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 15:58
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,951761
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,951761
Varsa İade Tutarı (TL)
3542,5
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3542,5
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
33967,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,268834
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,65
- Kurucu (%)
% 45,27
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 24,38
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,42
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,61
d) Diğer Giderler (%)
% 22,32
Açıklamalar
EC2 Fonu 2021/2.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948737
BIST
16:111.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:118,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1110,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0783
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:11507,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,52
|Açılış
|: 507,29
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:11
|TUREX
|11,57
|11.440.381
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|25.672.770
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.855.915
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.476.376
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.269
|% -9,95
|
|ERBOS
|121,80
|110.825.068
|% -9,91
|
|SANEL
|4,55
|4.854.449
|% -9,90
|
|KATMR
|3,11
|78.157.445
|% -9,86
|
|GARAN
|8,64
|576.663.191
|% -1,03
|
|THYAO
|13,72
|533.569.506
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,10
|442.120.682
|% -0,70
|
|PETKM
|5,34
|355.254.670
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,46
|273.523.408
|% 6,67
|
|EKGYO
|1,88
|199.390.319
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|226.723.402
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|576.663.191
|% -1,03
|
|PETKM
|5,34
|355.254.670
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,10
|442.120.682
|% -0,70
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6863
|8,6890
|% 0,04
|
|Euro
|10,2996
|10,3288
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9299
|11,9897
|% -0,18
|
|Frank
|9,4519
|9,5089
|% 1,16
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|26,56
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|12,85
|
|Çeyrek
|812
|830
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|
Seans Raporu
16:11
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 87 kaybederek (% -0.80 ) 1, 220
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, TUREX, SILVR, AVGYO
-
16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SRVGY, SANEL, KATMR, SNGYO
-
16:21
MEGAP, TKURU, BIOEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:21
DENGE, ERBOS, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında