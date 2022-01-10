***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:14
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Alda) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,84
- Kurucu (%)
% 35,64
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 19,2
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 24,46
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,49
d) Diğer Giderler (%)
% 17,21
Açıklamalar
GZM Fonu 2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991761
BIST
16:312.070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 37,13
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:3113,8820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0756
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:3115,7201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0052
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:31801,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,80
|Açılış
|: 801,11
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KRSTL
|4,18
|42.863.607
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.049.090
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.952.490
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.117.261
|% 9,94
|
|ELITE
|18,04
|242.949.503
|% -9,07
|
|LIDFA
|4,40
|57.577.368
|% -7,56
|
|SANEL
|6,50
|7.080.511
|% -4,41
|
|RALYH
|11,63
|26.573.061
|% -4,20
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,86
|3.358.692.272
|% 7,70
|
|GARAN
|11,84
|2.196.231.753
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,81
|1.636.090.837
|% 1,81
|
|EREGL
|31,08
|1.635.026.303
|% 1,50
|
|SISE
|15,21
|1.549.265.192
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,76
|1.175.435.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|661.848.959
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|2.196.231.753
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,81
|1.636.090.837
|% 1,81
|
|THYAO
|26,86
|3.358.692.272
|% 7,70
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8630
|13,8820
|% 0,55
|
|Euro
|15,6742
|15,7201
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,8207
|18,9151
|% 0,57
|
|Frank
|15,0078
|15,0982
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6948
|3,7133
|% 0,76
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,17
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,93
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.293
|5.427
|-5,43
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,63
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,32
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,08
|
|B. Petrol
|81,54
|81,54
|-0,21
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46EDIP
Yüzde 5.72 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 984, 529 adet işlem
-
16:45ESCAR
Yüzde 9.06 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 124 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 04 artarak (% 1.91 ) 2, 300
-
16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, EREGL
-
16:43XU100
Endeks 2, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de