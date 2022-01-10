***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:14
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 100
Açıklamalar
GMD Fonu 2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991762
BIST
16:302.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 37,33
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:3013,8773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0709
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:3015,6935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0318
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:30802,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 4,91
|Açılış
|: 802,34
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:30
|INTEM
|118,80
|32.942.171
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.049.211
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.952.490
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.150.309
|% 9,94
|
|ELITE
|18,03
|244.046.303
|% -9,12
|
|LIDFA
|4,39
|57.611.171
|% -7,77
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,64
|26.824.680
|% -4,12
|
|SUMAS
|85,60
|235.152
|% -3,82
|
|THYAO
|26,92
|3.378.932.787
|% 7,94
|
|GARAN
|11,85
|2.201.788.907
|% 0,85
|
|EREGL
|31,12
|1.660.601.555
|% 1,63
|
|KRDMD
|11,82
|1.638.553.979
|% 1,90
|
|SISE
|15,22
|1.569.153.217
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,76
|1.175.616.052
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|661.906.081
|% 3,42
|
|GARAN
|11,85
|2.201.788.907
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,82
|1.638.553.979
|% 1,90
|
|THYAO
|26,92
|3.378.932.787
|% 7,94
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8564
|13,8773
|% 0,51
|
|Euro
|15,6728
|15,6935
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,7927
|18,8869
|% 0,42
|
|Frank
|14,9823
|15,0725
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6902
|3,7088
|% 0,64
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,11
|
|Altın Gr.
|805
|805
|7,43
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.314
|5.448
|15,82
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|7,65
|
|Çeyrek
|1.288
|1.318
|3,82
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,11
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-0,32
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45ESCAR
Yüzde 9.06 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 124 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 04 artarak (% 1.91 ) 2, 300
-
16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, EREGL
-
16:43XU100
Endeks 2, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
16:43OZKGY
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 561, 459 adet işlem