***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:16
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,020268
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,020268
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
45201,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,046861
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 66,23
- Kurucu (%)
% 43,05
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 23,18
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,34
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,65
d) Diğer Giderler (%)
% 26,78
Açıklamalar
ECT Fonu 2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991767
BIST
16:032.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 35,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:0313,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1354
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9418
En Düşük
13,6904
16:0315,7903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0650
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:03800,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,81
|Açılış
|: 800,12
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:03
|GEDZA
|20,04
|29.043.058
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.372.221
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.078.501
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|8.208.053
|% 9,91
|
|ELITE
|18,08
|238.741.473
|% -8,87
|
|LIDFA
|4,37
|56.566.901
|% -8,19
|
|SANEL
|6,46
|6.799.661
|% -5,00
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.723.996
|% -4,08
|
|THYAO
|26,82
|3.208.521.656
|% 7,54
|
|GARAN
|11,85
|2.053.261.637
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.612.296.156
|% 1,72
|
|EREGL
|31,02
|1.522.583.037
|% 1,31
|
|SISE
|15,14
|1.416.079.991
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,77
|1.151.109.509
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|648.492.630
|% 2,99
|
|GARAN
|11,85
|2.053.261.637
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.612.296.156
|% 1,72
|
|THYAO
|26,82
|3.208.521.656
|% 7,54
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9109
|13,9418
|% 0,98
|
|Euro
|15,7588
|15,7903
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,7584
|18,8525
|% 0,24
|
|Frank
|14,9603
|15,0505
|% -0,10
|
|Riyal
|3,6834
|3,7019
|% 0,45
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-1,76
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,38
|
|Cumhuriyet
|5.318
|5.398
|-3,00
|
|Tam
|5.288
|5.422
|-10,50
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-5,09
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,53
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 48 artarak (% 1.67 ) 1, 858
-
16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, DOBUR, DYOBY, KRSTL, BURCE, UZERB, GEDZA
-
16:18
PGSUS, SEKUR, AKMGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:18
IHAAS, ELITE, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:18
Bu seansda işlem gören 261 hisse senedinden 162 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 80 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem