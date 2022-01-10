***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:16
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,109051
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,109051
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
58979,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,596669
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 62,45
- Kurucu (%)
% 40,6
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 21,85
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,75
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,82
d) Diğer Giderler (%)
% 22,98
Açıklamalar
ECA Fonu 2021/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991769
BIST
17:322.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 34,58
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3213,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0620
|Açılış
|: 81,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 81,7500
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3215,6783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0470
|Açılış
|: 24,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:329,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,03
|Açılış
|: 9,93
|
|Önceki Kapanış
|: 9,91
|
10,04
En Düşük
9,79
BIST En Aktif Hisseler17:32
|YAPRK
|33,00
|18.784.175
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.106.426
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.399.687
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.613.683
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.240
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.404.252
|% -9,87
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.951.609
|% -4,08
|
|THYAO
|26,96
|3.622.087.926
|% 8,10
|
|GARAN
|11,82
|2.386.486.167
|% 0,60
|
|EREGL
|30,98
|1.812.428.308
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,80
|1.795.005.268
|% 1,72
|
|SISE
|15,13
|1.753.683.336
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,72
|1.292.004.280
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,43
|703.681.438
|% 3,85
|
|GARAN
|11,82
|2.386.486.167
|% 0,60
|
|KRDMD
|11,80
|1.795.005.268
|% 1,72
|
|THYAO
|26,96
|3.622.087.926
|% 8,10
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8583
|13,8684
|% 0,45
|
|Euro
|15,6606
|15,6783
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7170
|18,8109
|% 0,02
|
|Frank
|14,9056
|14,9954
|% -0,47
|
|Riyal
|3,6817
|3,7002
|% 0,41
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-0,65
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,55
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|0,02
|