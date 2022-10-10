***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 12:09
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,818908
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,818908
Varsa İade Tutarı (TL)
1443,04
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
1443,04
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
262,46
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
28911,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,753286
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 53,46
- Kurucu (%)
% 34,75
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 18,71
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,08
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,08
d) Diğer Giderler (%)
% 40,38
Açıklamalar
ECT Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069635
BIST
16:043.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 23,26
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0418,5826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0334
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0418,0695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0322
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:041.002,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -12,17
|Açılış
|: 1.002,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:02
|CRFSA
|44,32
|85.820.743
|% 9,98
|
|DOKTA
|36,82
|37.352.828
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|147.275.349
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.293.699
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.768.648
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.929.700
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,95
|4.673.236.484
|% 2,08
|
|ASELS
|32,56
|2.439.460.903
|% 3,43
|
|EKGYO
|4,35
|1.984.864.814
|% 1,16
|
|SASA
|85,55
|1.953.724.415
|% -1,72
|
|SISE
|30,28
|1.884.685.524
|% 1,75
|
|EKGYO
|4,35
|1.984.864.814
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|269.325.719
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|1.011.967.771
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|624.128.621
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.945.548
|% 6,30
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5740
|18,5840
|% -0,17
|
|Euro
|18,0481
|18,0680
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,5154
|20,6183
|% -0,31
|
|Frank
|18,5426
|18,6543
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9269
|4,9516
|% -0,22
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-18,54
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,33
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.729
|6.780
|-151,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|-73,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|-0,20
|
Seans Raporu
16:02
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-
16:15TGSAS
Yüzde 4.69 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 094 adet işlem
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 83 artarak (% 0.56 ) 3, 189
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, CRFSA, BMSCH, HUNER, TRCAS, MEGAP, RTALB, COSMO, MEGAP, YAPRK
-
16:14
CRFSA, RYGYO, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:14
MARTI, ISBTR, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında