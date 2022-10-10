***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 12:10
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,58526
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,58526
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
41441,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,886813
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,75
- Kurucu (%)
% 36,89
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 19,86
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,44
d) Diğer Giderler (%)
% 36,74
Açıklamalar
ECA Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069638
BIST
12:003.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 27,04
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:0018,5904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0256
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:0018,0481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0536
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:001.004,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -10,40
|Açılış
|: 1.004,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler12:00
|CRFSA
|44,32
|81.278.785
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|229.510.635
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.701.703
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|141.481.161
|% 9,85
|
|ULUUN
|31,50
|229.388.961
|% 9,60
|
|KIMMR
|7,20
|336.182
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|41.871.203
|% -9,90
|
|MARTI
|4,63
|97.570.493
|% -7,40
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,45
|2.566.168.620
|% 1,48
|
|SASA
|86,10
|1.311.911.558
|% -1,09
|
|ASELS
|32,18
|1.116.105.645
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,33
|1.028.210.637
|% 0,70
|
|HEKTS
|64,80
|968.121.920
|% -3,79
|
|EKGYO
|4,33
|1.028.210.637
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,73
|129.132.449
|% -2,26
|
|DOHOL
|5,37
|343.513.283
|% 0,75
|
|YKBNK
|8,14
|520.907.839
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|466.351.156
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5774
|18,5904
|% -0,14
|
|Euro
|18,0367
|18,0481
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,4947
|20,5975
|% -0,41
|
|Frank
|18,5594
|18,6712
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% -0,17
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,50
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-9,92
|
|Cumhuriyet
|6.719
|6.820
|-64,00
|
|Tam
|6.750
|6.804
|-127,00
|
|Yarım
|3.289
|3.327
|-61,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.663
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,31
|
|B. Petrol
|97,14
|97,14
|-0,78
|
Seans Raporu
12:00
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-
12:15MEGAP
Yüzde 7.90 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 896, 747 adet işlem
-
12:15MEGAP
Yüzde 7.90 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 896, 747 adet işlem
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, AKSEN
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, FROTO, ASELS
-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 64 artarak (% 0.62 ) 3, 191