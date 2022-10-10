***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 12:12
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,413519
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,413519
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
824,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
30449,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,677228
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,89
- Kurucu (%)
% 35,68
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 19,21
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,5
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,96
d) Diğer Giderler (%)
% 40,65
Açıklamalar
GMD Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069645
BIST
12:263.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,78
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:2618,5874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0286
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:2618,0362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0655
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:261.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,82
|Açılış
|: 1.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler12:24
|CRFSA
|44,32
|83.079.152
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|233.287.872
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.881.966
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|141.877.607
|% 9,85
|
|KONTR
|82,10
|507.229.396
|% 9,47
|
|KIMMR
|7,20
|341.474
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|42.376.981
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|MARTI
|4,72
|102.086.109
|% -5,60
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,65
|2.791.155.114
|% 1,72
|
|SASA
|85,55
|1.405.365.694
|% -1,72
|
|ASELS
|32,16
|1.165.469.026
|% 2,16
|
|EKGYO
|4,34
|1.051.123.449
|% 0,93
|
|SISE
|30,02
|1.003.480.556
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,34
|1.051.123.449
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,74
|147.059.799
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,39
|414.148.095
|% 1,13
|
|YKBNK
|8,17
|549.196.599
|% 0,37
|
|ISCTR
|8,36
|499.846.774
|% 0,12
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5834
|18,5853
|% -0,16
|
|Euro
|18,0222
|18,0355
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,5233
|20,6262
|% -0,27
|
|Frank
|18,5593
|18,6711
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% -0,17
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-16,01
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-9,93
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-55,00
|
|Tam
|6.749
|6.801
|-130,00
|
|Yarım
|3.288
|3.325
|-63,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.662
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,72
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,28
|
|B. Petrol
|97,17
|97,17
|-0,75
|
Seans Raporu
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