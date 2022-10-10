***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 12:13
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 14,494682
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 14,494682
Varsa İade Tutarı (TL)
4056,47
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
4056,47
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
7141,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1404,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 6,617614
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 10,18
- Kurucu (%)
% 6,62
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 3,56
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,2
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,69
d) Diğer Giderler (%)
% 88,93
Açıklamalar
GKF Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069646
BIST
12:173.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 29,76
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:1718,5858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0302
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:1718,0389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0628
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:171.006,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.006,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler12:13
|CRFSA
|44,32
|82.756.148
|% 9,98
|
|SAYAS
|20,34
|46.382.928
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|232.582.420
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.861.335
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|141.687.555
|% 9,85
|
|KIMMR
|7,20
|336.182
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|42.062.051
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|MARTI
|4,70
|100.432.888
|% -6,00
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,75
|2.714.137.220
|% 1,84
|
|SASA
|85,75
|1.358.843.161
|% -1,49
|
|ASELS
|32,18
|1.145.263.031
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,33
|1.049.602.027
|% 0,70
|
|SISE
|30,00
|991.829.840
|% 0,81
|
|EKGYO
|4,33
|1.049.602.027
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,74
|140.559.915
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,40
|379.073.380
|% 1,31
|
|YKBNK
|8,15
|545.970.521
|% 0,12
|
|ISCTR
|8,37
|496.945.682
|% 0,24
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5833
|18,5850
|% -0,17
|
|Euro
|18,0256
|18,0356
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,5139
|20,6167
|% -0,31
|
|Frank
|18,5574
|18,6692
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% -0,18
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,32
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-9,92
|
|Cumhuriyet
|6.719
|6.820
|-64,00
|
|Tam
|6.750
|6.804
|-127,00
|
|Yarım
|3.289
|3.327
|-61,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.663
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,31
|
|B. Petrol
|97,21
|97,21
|-0,71
|
Seans Raporu
12:13
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-
12:28CRDFA
Yüzde 6.00 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 248, 374 adet işlem
-
12:27HEDEF
Yüzde 5.56 oranında artışla 9.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 622, 653 adet işlem
-
12:26JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 90.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 253 adet işlem
-
12:25FADE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 813, 552 adet işlem
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 72 artarak (% 0.66 ) 3, 941