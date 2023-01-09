***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2023 23:03
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,753057
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,753057
Varsa İade Tutarı (TL)
108070,77
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
108070,77
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
50931,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2074413,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 49,852302
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,63
- Kurucu (%)
% 49,81
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 26,82
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,05
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,97
d) Diğer Giderler (%)
% 4,35
Açıklamalar
ECB Fonu 2022/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1098997
BIST
18:055.171
En Yüksek
|Değişim
|: -3,20%
|| -170,99
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.124
18:0518,7562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0144
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6417
18:0520,1458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,1678
En Düşük
19,9729
18:051.128,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.128,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.130,26
En Düşük
1.122,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|30,80
|49.583.483
|% 10,00
|
|GSRAY
|7,48
|25.483.133
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|2.183.066
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|15.926.514
|% 9,98
|
|HKTM
|67,80
|39.222.976
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,95
|1.219.469
|% -10,00
|
|FENER
|65,05
|756.392.435
|% -9,97
|
|DYOBY
|25,80
|110.511.768
|% -9,85
|
|MARTI
|4,58
|44.471.767
|% -9,84
|
|KATMR
|2,57
|285.624.331
|% -9,82
|
|THYAO
|138,40
|9.223.090.771
|% -2,88
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% -2,44
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% -4,37
|
|ASELS
|59,10
|6.654.257.172
|% -6,04
|
|ENKAI
|34,26
|5.269.115.040
|% 0,35
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% -2,44
|
|EKGYO
|8,73
|3.809.410.291
|% -5,31
|
|YKBNK
|10,12
|3.651.975.897
|% -5,86
|
|SKBNK
|2,84
|772.559.439
|% -0,70
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7532
|18,7562
|% -0,08
|
|Euro
|20,1109
|20,1458
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,7898
|22,9041
|% 0,01
|
|Frank
|20,2838
|20,4060
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9769
|5,0018
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.630
|7.707
|-1,00
|
|Yarım
|3.695
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MARTI
Yüzde -9.84 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 947 adet işlem
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17:58EGEEN
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6, 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 541 adet işlem
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17:57VKFYO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 337 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 48 altında . İşlem hacmi 102, 227.00 milyon TL de
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17:55VAKKO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 713 adet işlem