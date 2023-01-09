***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 21,72- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 2,04c) Saklama Ücreti (%)% 4,66d) Diğer Giderler (%)% 31,25AçıklamalarECA Fonu 2022/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099037BIST