Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.10.2023 18:00
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,14505
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,14505
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
157496,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,215904
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 68,03
- Kurucu (%)
% 44,22
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 23,81
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,46
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,55
d) Diğer Giderler (%)
% 24,96
Açıklamalar

EBD Fonu 2023/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201769


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:008.465
Değişim :  -0,27% |  -23,05
Açılış :  8.410  
Önceki Kapanış :  8.488  
En Düşük
8.398 En Yüksek
8.517
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 4.620.000,00 4.620.000 % 10,00  
GEREL 29,92 276.793.479 % 10,00  
BFREN 9.867,60 1.198.930.058 % 10,00  
GIPTA 42,68 1.085.265.272 % 10,00  
TETMT 2.451,70 31.726.647 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 27,6067 27,6099 % 0,21  
Euro 29,1905 29,2227 % 0,13  
Sterlin 33,6681 33,8370 % 0,53  
Frank 30,2228 30,4049 % 0,49  
Riyal 7,3367 7,3735 % 0,18  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.833 12,74  
Altın Gr. 1.626 1.626 13,35  
Cumhuriyet 11.174 11.344 55,00  
Tam 11.000 11.115 108,00  
Yarım 5.517 5.574 54,00  
Çeyrek 2.750 2.787 27,00  
Gümüş.Ons 21,58 21,62 0,63  
Gümüş Gr. 19,14 19,16 0,57  
B. Petrol 84,42 84,42 0,35  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru