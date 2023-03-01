***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGlobal MD Portföy Dinamik Serbest FonYeni UnvanGlobal MD Portföy Dinamik Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi01/03/2023AçıklamalarTL Fona dönüşüm ve Fon ünvan değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118231BIST