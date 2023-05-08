***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGlobal MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuYeni UnvanGlobal MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi02/05/2023AçıklamalarTL Fona dönüşüm ve Fon ünvan değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147846BIST