***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.10.2020 17:19
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.' nin Sermayesinin 9.000.000 TL' den 11.000.000 TL' ye arttırılması talebi kurul tarafından onaylanmış olup, Sermaye arttırımı işlemlerinin tamamlanması için gerekli çalışma başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884990
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0872
|Açılış
|: 38,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 38,2600
|
8,3855
En Düşük
8,2678
18:059,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0894
|Açılış
|: 14,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4800
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:056,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,16
|Açılış
|: 6,35
|
|Önceki Kapanış
|: 6,20
|
6,41
En Düşük
6,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3687
|8,3755
|% 1,05
|
|Euro
|9,7417
|9,7682
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,8214
|10,8757
|% 1,37
|
|Frank
|9,0966
|9,1514
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2263
|2,2375
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|12,14
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,89
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,36
|0,16
|
|B. Petrol
|37,77
|37,77
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
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17:58
BRKO, EUYO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında