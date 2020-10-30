***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş.' nin Sermayesinin 9.000.000 TL' den 11.000.000 TL' ye arttırılması talebi kurul tarafından onaylanmış olup, Sermaye arttırımı işlemlerinin tamamlanması için gerekli çalışma başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884990BIST