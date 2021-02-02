***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.02.2021 12:37
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Global MD Portföy Dinamik Serbest Fon ve Global MD Portföy Boğaziçi Serbest Fonlarına ait SPK onay yazısı, izahname ve yatırımcı bilgi formları eklerdedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906919
BIST
12:371.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 23,35
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.516
En Düşük
1.505
12:377,1594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0271
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:378,6436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0262
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:37425,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -4,77
|Açılış
|: 425,21
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:37
|DZGYO
|6,05
|32.180.180
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|17.542.221
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.538.745
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.274.025
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|KAPLM
|31,90
|6.177.177
|% -8,86
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,10
|16.210.091
|% -7,20
|
|KOZAL
|123,20
|801.340.675
|% -0,73
|
|SISE
|7,55
|771.764.873
|% 2,17
|
|THYAO
|12,21
|684.232.666
|% 1,67
|
|GARAN
|9,61
|561.431.372
|% 1,37
|
|KARSN
|5,52
|438.782.341
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,45
|277.413.273
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,98
|418.788.695
|% 2,05
|
|SKBNK
|1,48
|156.228.166
|% 1,37
|
|ODAS
|4,10
|431.075.537
|% -0,97
|
|SISE
|7,55
|771.764.873
|% 2,17
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1530
|7,1594
|% -0,38
|
|Euro
|8,6348
|8,6436
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,7746
|9,8236
|% -0,22
|
|Frank
|7,9624
|8,0104
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9026
|1,9121
|% -0,48
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-11,11
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,93
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.797
|2.868
|-40,51
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,59
|
|Çeyrek
|678
|694
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,60
|-1,22
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,33
|
|B. Petrol
|56,87
|56,87
|0,54
|