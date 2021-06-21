***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve Yöneticisi olduğumuz Global MD Portföy Ada Serbest Fonumuza ilişkin olarak SPK tarafından onaylanan kuruluş izni yazısı ile Yatırımcı Bilgi Formu eklerdedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943408BIST