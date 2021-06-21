***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.06.2021 16:55
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz Global MD Portföy Ada Serbest Fonumuza ilişkin olarak SPK tarafından onaylanan kuruluş izni yazısı ile Yatırımcı Bilgi Formu eklerdedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943408
BIST
17:261.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
17:268,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0379
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
17:2610,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0976
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
17:26500,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 5,08
|Açılış
|: 500,75
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler17:26
|YAYLA
|4,29
|18.093.051
|% 10,00
|
|POLTK
|372,90
|11.583.689
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|7.914.731
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.096.318
|% 9,99
|
|KUTPO
|41,20
|130.560.895
|% 9,98
|
|METUR
|6,39
|63.816.685
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.822.891
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|AVHOL
|5,99
|12.806.142
|% -7,42
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|THYAO
|14,57
|1.326.761.785
|% 0,21
|
|GARAN
|8,13
|759.162.541
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,13
|677.578.873
|% 3,40
|
|EREGL
|18,10
|534.924.717
|% 1,74
|
|KRDMD
|6,80
|485.815.230
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,13
|677.578.873
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,15
|280.708.017
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|759.162.541
|% -0,37
|
|THYAO
|14,57
|1.326.761.785
|% 0,21
|
|BOBET
|6,22
|485.541.065
|% 9,12
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7729
|8,7752
|% 0,43
|
|Euro
|10,4594
|10,4654
|% 0,94
|
|Sterlin
|12,1606
|12,2215
|% 1,10
|
|Frank
|9,4928
|9,5500
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3302
|2,3419
|% 0,32
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|14,43
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|23,00
|
|Tam
|3.298
|3.383
|22,68
|
|Yarım
|1.594
|1.637
|10,97
|
|Çeyrek
|800
|818
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,05
|
|B. Petrol
|73,86
|73,86
|0,35
|
Seans Raporu
17:26
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17:38
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