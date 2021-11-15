***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.11.2021 12:08
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GJM Fonu İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977692
BIST
12:551.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 64,71
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
12:5510,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
12:5511,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0111
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
12:55599,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,89
|Açılış
|: 599,08
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler12:53
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.117.347.458
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|150.310.551
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|ISCTR
|6,98
|802.329.662
|% 9,75
|
|OYLUM
|8,76
|26.680.419
|% -9,97
|
|ADESE
|1,11
|372.023.288
|% -9,02
|
|VAKFN
|5,81
|83.053.596
|% -8,93
|
|PENTA
|184,40
|11.179.449
|% -5,58
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|THYAO
|18,08
|1.452.176.289
|% 1,46
|
|PETKM
|7,90
|1.242.707.435
|% 3,27
|
|AKBNK
|6,97
|1.117.347.458
|% 9,94
|
|YKBNK
|3,39
|912.085.801
|% 9,71
|
|SISE
|9,92
|861.860.170
|% 3,77
|
|ADESE
|1,11
|372.023.288
|% -9,02
|
|SKBNK
|1,22
|395.978.240
|% 6,09
|
|TSKB
|1,69
|532.811.537
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|912.085.801
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,97
|1.117.347.458
|% 9,94
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0018
|10,0061
|% 0,07
|
|Euro
|11,4552
|11,4659
|% 0,12
|
|Sterlin
|13,3806
|13,4477
|% -0,00
|
|Frank
|10,8242
|10,8894
|% 0,06
|
|Riyal
|2,6585
|2,6718
|% 0,01
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-3,64
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.957
|4.017
|-5,00
|
|Tam
|3.939
|4.038
|-3,28
|
|Yarım
|1.904
|1.953
|-1,58
|
|Çeyrek
|955
|977
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|-0,81
|