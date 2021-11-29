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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.11.2021 12:56
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

                   Şirket sermaye arttırımı hakkında,
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinde düzenlenen yetkiye istinaden 15.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye sistemi içerisinde kalmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 11.000.000,-TL'den 14.000.000,-TL'ye artırılması hususuna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup söz konusu başvurumuz Kurul tarafından olumlu karşılanmıştır. Kurulun konuya ilişkin ekteki yazısı (Ek-1) ve 19.12.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 9 maddesine istinaden ilgili Yönetim Kurulu kararı (Ek-2), çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli (Ek-3) ve yeni payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına, imtiyazlı olup olmadıklarına, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaların ve kullanılma şartları ile süresine, prime dair kayıtların ve bunun uygulanması hakkındaki kurallara ilişkin tablo (Ek-4) ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Sermaye arttırımı işlemlerinin tamamlanması için gerekli çalışma başlatılmıştır.
 
Saygılarımızla,
 
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
___________________                                                   ____________________
Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ                     Barış SUBASAR
Yönetim Kurulu Başkanı                                                      Üye/Genel Müdür
 
 
Ekler:
1-        Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay yazısı
2-        İlgili Yönetim Kurulu kararı
3-        Çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli
4-        Talep edilen diğer bilgileri içerir tablo




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980038


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