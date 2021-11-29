***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket sermaye arttırımı hakkında,Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinde düzenlenen yetkiye istinaden 15.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye sistemi içerisinde kalmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 11.000.000,-TL'den 14.000.000,-TL'ye artırılması hususuna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup söz konusu başvurumuz Kurul tarafından olumlu karşılanmıştır. Kurulun konuya ilişkin ekteki yazısı (Ek-1) ve 19.12.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 9 maddesine istinaden ilgili Yönetim Kurulu kararı (Ek-2), çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli (Ek-3) ve yeni payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına, imtiyazlı olup olmadıklarına, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaların ve kullanılma şartları ile süresine, prime dair kayıtların ve bunun uygulanması hakkındaki kurallara ilişkin tablo (Ek-4) ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Sermaye arttırımı işlemlerinin tamamlanması için gerekli çalışma başlatılmıştır.Saygılarımızla,GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.___________________ ____________________Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ Barış SUBASARYönetim Kurulu Başkanı Üye/Genel MüdürEkler:1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay yazısı2- İlgili Yönetim Kurulu kararı3- Çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli4- Talep edilen diğer bilgileri içerir tablohttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980038BIST