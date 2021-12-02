***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanmış Kurucu ve Yöneticisi olduğumuz "Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu" na ait İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu bilgilerinize arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980639BIST