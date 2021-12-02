***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2021 12:21
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanmış Kurucu ve Yöneticisi olduğumuz "Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu" na ait İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu bilgilerinize arz edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980639
BIST
12:441.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 20,07
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
12:4413,4089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1020
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
12:4415,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1697
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
12:44762,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,31
|Açılış
|: 762,65
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler12:42
|ERBOS
|137,50
|156.225.010
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|2.947.556
|% 10,00
|
|PRKAB
|77,55
|78.531.008
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|1.024.870
|% 10,00
|
|UZERB
|36,00
|336.564
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|6.541.544
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|1.085.926
|% -9,98
|
|RAYSG
|13,84
|2.162.416
|% -4,22
|
|NUGYO
|9,02
|22.691.333
|% -4,04
|
|KRDMD
|9,10
|916.814.774
|% 1,56
|
|THYAO
|18,40
|844.028.993
|% -0,05
|
|GARAN
|11,69
|807.722.719
|% 0,43
|
|SISE
|13,25
|713.465.363
|% 2,16
|
|EREGL
|23,66
|651.099.520
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,33
|564.714.174
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,19
|201.059.336
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,33
|371.226.844
|% 2,19
|
|TSKB
|1,50
|176.728.064
|% 0,67
|
|KRDMD
|9,10
|916.814.774
|% 1,56
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3803
|13,3858
|% 0,59
|
|Euro
|15,1300
|15,1500
|% 0,20
|
|Sterlin
|17,8002
|17,8895
|% 1,11
|
|Frank
|14,5059
|14,5933
|% 0,74
|
|Riyal
|3,5655
|3,5834
|% 0,81
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-8,05
|
|Altın Gr.
|764
|764
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.063
|5.139
|-5,00
|
|Tam
|5.031
|5.158
|-24,98
|
|Yarım
|2.432
|2.495
|-12,09
|
|Çeyrek
|1.220
|1.248
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,13
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|1,41
|