***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.04.2022 11:43
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından katılma paylarının ihracı onaylanan "Global MD Portföy Nehir Serbest Fon" izahname ve yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022872
BIST
13:002.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,02
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
13:0014,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0402
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
13:0015,9348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0147
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
13:00921,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,31
|Açılış
|: 921,24
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,93
BIST En Aktif Hisseler13:00
|UFUK
|19,52
|398.316
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.004.517
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|63.945.069
|% 9,64
|
|LIDER
|19,55
|150.788.140
|% 8,61
|
|TIRE
|13,60
|74.275.554
|% 7,59
|
|OLMK
|8,21
|28.778.502
|% -9,18
|
|TDGYO
|7,93
|19.544.552
|% -6,60
|
|MANAS
|25,02
|22.802.968
|% -5,73
|
|MSGYO
|4,20
|11.765.783
|% -3,89
|
|ATLAS
|1,51
|2.240.688
|% -3,82
|
|THYAO
|39,88
|1.922.344.855
|% -0,75
|
|ASELS
|28,60
|1.756.771.510
|% 0,28
|
|SISE
|18,52
|1.586.291.264
|% 1,31
|
|GARAN
|14,53
|1.130.449.465
|% 0,28
|
|PETKM
|10,81
|943.338.305
|% 0,93
|
|EKGYO
|3,08
|843.083.494
|% -0,65
|
|ODAS
|2,58
|476.371.148
|% 1,98
|
|TSKB
|2,07
|298.791.793
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,79
|462.610.750
|% 0,84
|
|YKBNK
|5,34
|508.637.714
|% -0,19
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7339
|14,7428
|% 0,27
|
|Euro
|15,9248
|15,9348
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,9057
|19,0005
|% -1,01
|
|Frank
|15,3622
|15,4548
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9181
|3,9378
|% 0,24
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-8,51
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,70
|