***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarECT kodlu Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu' nun Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ilişkin izahname değişikliklerine ait Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Tasarruf sahiplerine duyuru metni ekte olup, Birleşme işlemi 14 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123376BIST