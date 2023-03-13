***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.03.2023 12:00
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
ECT kodlu Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu' nun Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ilişkin izahname değişikliklerine ait Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Tasarruf sahiplerine duyuru metni ekte olup, Birleşme işlemi 14 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123376
BIST
15:525.305
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -79,61
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5218,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5220,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1087
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:521.160,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 20,08
|Açılış
|: 1.160,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,71
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:52
|GOKNR
|14,64
|24.369.934
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.540.446
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.484.562
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|394.959.649
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,08
|115.038.770
|% -9,20
|
|CANTE
|60,35
|209.542.868
|% -9,04
|
|VANGD
|6,71
|13.813.965
|% -8,71
|
|ASTOR
|53,75
|4.024.159.506
|% 2,97
|
|EREGL
|40,20
|3.174.599.227
|% -1,37
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.802.689.147
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.375.081.763
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,09
|2.086.304.544
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,02
|1.343.781.404
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|341.787.271
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,68
|2.083.174.499
|% -4,30
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9712
|18,9748
|% 0,04
|
|Euro
|20,2857
|20,2909
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,8759
|22,9906
|% 0,59
|
|Frank
|20,7636
|20,8886
|% 1,27
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|26,82
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.160
|19,31
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.852
|7.904
|274,00
|
|Yarım
|3.836
|3.867
|133,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,62
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-3,54
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, GOKNR, KRGYO, MEGAP, BVSAN, VKING, MOBTL, ONCSM, ALFAS, SDTTR
-
16:06
BRKVY, EYGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
BASCM, TSKB, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 66 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 175 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem