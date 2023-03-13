***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-34267 sayılı izin doğrultusunda Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı "Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" nun, "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" bünyesinde birleştirilmesine ve Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun unvanının "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu" olarak değiştirilmesine ve izahnamenin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmasına izin verilmiş olup, değişiklikler 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Ekte spk onaylı Duyuru metni bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123377BIST