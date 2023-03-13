***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.03.2023 12:01
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-34267 sayılı izin doğrultusunda Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı "Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" nun, "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" bünyesinde birleştirilmesine ve Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun unvanının "Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu" olarak değiştirilmesine ve izahnamenin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmasına izin verilmiş olup, değişiklikler 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Ekte spk onaylı Duyuru metni bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123377
BIST
15:515.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -78,15
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5118,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5120,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1160
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:511.160,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 20,08
|Açılış
|: 1.160,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,71
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:51
|GOKNR
|14,64
|24.369.934
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.540.446
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.484.562
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|394.959.649
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,08
|115.038.770
|% -9,20
|
|CANTE
|60,35
|209.542.868
|% -9,04
|
|VANGD
|6,71
|13.813.965
|% -8,71
|
|ASTOR
|53,75
|4.024.159.506
|% 2,97
|
|EREGL
|40,20
|3.174.599.227
|% -1,37
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.802.689.147
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.375.081.763
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,09
|2.086.304.544
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,02
|1.343.781.404
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|341.787.271
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,68
|2.083.174.499
|% -4,30
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9710
|18,9754
|% 0,04
|
|Euro
|20,2924
|20,2982
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,8574
|22,9720
|% 0,51
|
|Frank
|20,7479
|20,8729
|% 1,19
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|32,60
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|17,43
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.841
|7.891
|261,00
|
|Yarım
|3.831
|3.861
|127,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,54
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-3,53
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, GOKNR, KRGYO, MEGAP, BVSAN, VKING, MOBTL, ONCSM, ALFAS, SDTTR
-
16:06
BRKVY, EYGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
BASCM, TSKB, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 66 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 175 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem