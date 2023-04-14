***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGlobal MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun, Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesi, Global MD Portföy Yönetimi Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'na TL ibaresi eklenmesine ilişkin Tadil metinleri Fonların ilgili kap sayfalarında yayınlanması.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138241BIST