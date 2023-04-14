***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.04.2023 12:13
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun, Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesi, Global MD Portföy Yönetimi Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'na TL ibaresi eklenmesine ilişkin Tadil metinleri Fonların ilgili kap sayfalarında yayınlanması.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138241
BIST
13:305.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 23,27
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:3019,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0633
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:3021,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0807
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:301.270,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.270,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:30
|ARZUM
|22,00
|19.522.719
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.776.601
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.332.879
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|974.113
|% 9,95
|
|EUYO
|5,98
|4.531.846
|% -9,94
|
|ETILR
|14,33
|156.073.134
|% -9,87
|
|DESA
|57,50
|29.006.042
|% -6,12
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,07
|48.972.348
|% -5,06
|
|KOZAL
|23,10
|1.883.659.898
|% 1,40
|
|THYAO
|136,20
|1.767.581.144
|% -0,66
|
|GESAN
|86,30
|1.184.387.750
|% 2,25
|
|KRDMD
|19,17
|969.099.839
|% 0,10
|
|KOZAA
|45,82
|893.719.559
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,88
|78.512.995
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|595.296.473
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,10
|1.883.659.898
|% 1,40
|
|ISCTR
|12,27
|796.385.766
|% 1,24
|
|YKBNK
|10,41
|642.392.016
|% 0,87
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3555
|19,3821
|% 0,33
|
|Euro
|21,4184
|21,4345
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1705
|24,2917
|% 0,14
|
|Frank
|21,7472
|21,8783
|% 0,46
|
|Riyal
|5,1487
|5,1746
|% 0,21
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.039
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,06
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.792
|8.867
|76,00
|
|Yarım
|4.294
|4.339
|37,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.169
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|16,21
|16,23
|0,16
|
|B. Petrol
|86,33
|86,33
|0,24
|